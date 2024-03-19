Минобороны Франции опровергло присутствие своих военных на Украине

Министерство Вооруженных сил Франции прокомментировало слова директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о присутствии военных Пятой республики на Украине.

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В ведомстве назвали заявление «частью систематического использования массовой дезинформации».

«Мы призываем к максимальной бдительности», - говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

Нарышкин ранее заявил, что Париж готовит для отправки на Украину контингент в две тысячи человек. По его словам, военные Франции уже присутствуют в стране, среди них есть погибшие.

Президент Франции Эммануэль Макрон идет на обострение отношений с Россией ради политических амбиций, сказал в беседе с газетой «Известия» политолог Игорь Семеновский. В конце февраля лидер Пятой республики допустил отправку войск западных стран на Украину, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
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