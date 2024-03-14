Премьер Эстонии не стала гарантировать, что Талин не отправит войска на Украину
Глава правительства Эстонии Кая Каллас не стала гарантировать, что военные не будут направлены на Украину, сообщает РИА Новости.
Парламентарии потребовали от премьера гарантий, что Эстония не будет вмешиваться в военные действия на Украине, но Каллас не стала их давать.
«Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство», – отметила Каллас.
Ранее стало известно, что спецназовцы стран-членов НАТО уже находятся на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск альянса на украинскую территорию были призваны легализовать присутствие военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Эстонии не стала гарантировать, что Талин не отправит войска на Украину
- В Польше заявили, что США поставят Варшаве способные поражать цели в РФ ракеты
- Россияне вынуждены доплачивать сотни тысяч рублей утильсбора за авто
- Белый дом: Байдена проинформировали о заявлениях Путина по ядерной тематике
- СМИ: послами Украины могут назначить еще нескольких военных
- Белый дом: США не видят причин менять свою ядерную стратегию
- В МЧС опровергли сообщения о подготовке эвакуации из Белгородской области
- СМИ: на западе Москвы взорвался автомобиль с пассажиром
- Мэр Варшавы заявил о начале строительства укрытий и бомбоубежищ
- Число погибших при взрыве в ресторане в Китае увеличилось до семи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru