Премьер Эстонии не стала гарантировать, что Талин не отправит войска на Украину

Парламентарии потребовали от премьера гарантий, что Эстония не будет вмешиваться в военные действия на Украине, но Каллас не стала их давать.

«Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство», – отметила Каллас.

Ранее стало известно, что спецназовцы стран-членов НАТО уже находятся на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск альянса на украинскую территорию были призваны легализовать присутствие военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

