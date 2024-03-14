Премьер Эстонии не стала гарантировать, что Талин не отправит войска на Украину

Глава правительства Эстонии Кая Каллас не стала гарантировать, что военные не будут направлены на Украину, сообщает РИА Новости.

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Парламентарии потребовали от премьера гарантий, что Эстония не будет вмешиваться в военные действия на Украине, но Каллас не стала их давать.

«Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство», – отметила Каллас.

Ранее стало известно, что спецназовцы стран-членов НАТО уже находятся на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск альянса на украинскую территорию были призваны легализовать присутствие военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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