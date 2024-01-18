«Бегает в агонии»: Китайская делегация отказалась встречаться с Зеленским
Зеленский упустил возможность встретиться с премьер-министром Ли Цяном. На этом фоне заговорили о потере влияния президента Украины, а Путин напомнил о запрете на переговоры с РФ со стороны Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский потерял политическое влияние на фоне того, что не смог добиться встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщила газета Politico.
По данным издания, Зеленский упустил возможность встретиться с председателем Госсовета Китая, премьер-министром Ли Цяном, что может свидетельствовать об отказе КНР способствовать прекращению конфликта на Украине. Один из собеседников газеты отметил, что Китай отказал в переговорах якобы по просьбе России.
«В конце концов Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли провести переговоры», - говорится в сообщении.
Высокопоставленный представитель Евросоюза рассказал, что ЕС настойчиво призывал Китай к возобновлению прямых контактов с президентом Украины. В объединении отмечали, что встреча с Ли в Швейцарии была бы положительным шагом. Однако, указывает издание, европейские чиновники так и не смогли убедить Пекин.
В среду, 17 января, Politico сообщила, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского с Ли Цяном в Швейцарии. Сам Зеленский утверждает, что не собирался встречаться с китайским премьером, так как он не является персоной «необходимого уровня». Украинский президент указал, что ему в первую очередь важно встречаться с руководителями стран.
Так, с 15 по 19 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум, на который приехали представители разных стран. За день до мероприятия прошла встреча советников по нацбезопасности по украинской «формуле мира». В ней приняли участие представители 81 страны, российскую делегацию не пригласили на встречу.
Зеленский во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амерд на форуме 16 января заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по «формуле мира». По его словам, Украина открыта для всех стран мира, которые уважают ее территориальную целостность и суверенитет. Зеленский также отметил большую роль, которую в мире играет Китай.
Таким образом, Пекин не принимает участие в обсуждении «формулы мира». Однако официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в конце декабря 2023 года заявила, что Пекин намерен продолжать добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
«Пекин всегда был привержен тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании украинского кризиса», - говорила Мао Нин на брифинге.
Между тем президент РФ Владимир Путин 16 января заявил, что российско-украинский конфликт закончился бы полтора года назад, если бы Киев не вышел из переговорного процесса. Украинскую «формулу мира» он назвал продолжением запрета на переговоры с Россией. Также глава государства заявил, что если спецоперация продолжится, то украинской государственности будет нанесен невосполнимый удар.
Российские власти продолжают заявлять, что Москва готова к переговорам с Киевом при ряде условий. Член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в интервью НСН 16 января отметил, что Киев должен, в частности, отказаться от притязаний на Крым, ликвидировать все бандформирования и отказаться от вступления в НАТО. По его словам, условия не изменились.
«Пусть Зеленский сперва отменит мораторий на переговоры. На Украине был принят закон, запрещающий их вести. Мы поставили условия, когда были переговоры в Турции – нейтральность, вывести все войска, вооружения, Крым не трогать, ликвидировать все банды и формирования… Наши условия понятны, они не изменились. Сейчас они бегают в агонии по всем этажам, по всем странам и просят, чтобы им помогли. Они уже не знают, что им делать, Зеленский замучил всю Европу, бегает как цыган», - говорил Заварзин.
В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», которая состоит из десяти пунктов. Среди его требований были, в частности, вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, а также соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев сожалеет о том, что КНР не принимает участие в обсуждении «формулы мира», передает «Радиоточка НСН».
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