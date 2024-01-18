«Бегает в агонии»: Китайская делегация отказалась встречаться с Зеленским

«В конце концов Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли провести переговоры», - говорится в сообщении.

Высокопоставленный представитель Евросоюза рассказал, что ЕС настойчиво призывал Китай к возобновлению прямых контактов с президентом Украины. В объединении отмечали, что встреча с Ли в Швейцарии была бы положительным шагом. Однако, указывает издание, европейские чиновники так и не смогли убедить Пекин.

В среду, 17 января, Politico сообщила, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского с Ли Цяном в Швейцарии. Сам Зеленский утверждает, что не собирался встречаться с китайским премьером, так как он не является персоной «необходимого уровня». Украинский президент указал, что ему в первую очередь важно встречаться с руководителями стран.

Так, с 15 по 19 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум, на который приехали представители разных стран. За день до мероприятия прошла встреча советников по нацбезопасности по украинской «формуле мира». В ней приняли участие представители 81 страны, российскую делегацию не пригласили на встречу.

Зеленский во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амерд на форуме 16 января заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по «формуле мира». По его словам, Украина открыта для всех стран мира, которые уважают ее территориальную целостность и суверенитет. Зеленский также отметил большую роль, которую в мире играет Китай.