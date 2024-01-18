«Россия не вмешивалась»: Названы причины отказа Китая от переговоров с Украиной

«Китай поддерживает отношения с Украиной, об этом заявляли не так давно. В Китае многократно заявляли, что они хотели бы способствовать заключению мира. Что касается встреч на высоком уровне, то их, действительно, довольно давно не было. Видимо, в Пекине считают, что в настоящее время это нецелесообразно. Наверное, там считают, что сейчас нельзя достичь каких-то результатов. При этом между Россией и Китаем не может быть договоренности о том, чтобы такие встречи не проходили. Не представляю, чтобы Россия управляла внешней политикой Китая. Это великая держава, она сама решает, с кем ей встречаться, а с кем нет», – сказал Лукин.

Он отметил, что КНР и Украина поддерживают в том числе и торговые отношения. Однако Лукин напомнил о ситуации с заводом «Мотор Сич», когда украинцы, по его словам, «кинули» китайцев. С этого момента у китайских инвесторов нет большого доверия к Киеву, подчеркнул Лукин.

«До 2022 года была довольно значительная торговля между Китаем и Украиной. Хотя были и проблемы… Говоря простым языком, китайских предпринимателей там сильно кинули. Был завод ("Мотор Сич" – ред. НСН), который китайцы купили, вложили в него много денег, а потом суд на Украине принял решение национализировать его. Торговля сохраняется, но что касается инвестиций, вряд ли они идут со стороны Китая. У Китая гораздо больше связей с Россией: торговля с РФ в 2023 году превысила 200 млрд долларов», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 16 января, Зеленский на ВЭФ заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по украинской «формуле мира». По его словам, Украина открыта для всех стран мира, которые уважают ее территориальную целостность и суверенитет, передает «Радиоточка НСН».

