Китай готов пойти на уступки американскому лидеру Дональду Трампу, если США откажутся от угроз и хамства в своей риторике, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Президент США Дональд Трамп продолжает свою войну пошлин против Китая. Теперь Белый дом угрожает китайцам пошлинами в размере 245% за ответные меры на американские тарифы. Сейчас соотношение составляет 145% против 125%. По информации The Wall Street Journal, США хотят убедить более 70 государств ограничить торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин. Вашингтон хочет, чтобы эти 70 стран запретили китайским компаниям базироваться на их территориях, а также поставлять через них товары, и перестали «поглощать дешевые промышленные товары из Китая». Санакоев рассказал, как Китай оценивает ситуацию.