Без хамства Трампа: Названы условия для торговой сделки Китая с США
Китайцы готовы на взаимовыгодную сделку по ряду вопросов, сейчас все зависит от поведения США, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Китай готов пойти на уступки американскому лидеру Дональду Трампу, если США откажутся от угроз и хамства в своей риторике, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Президент США Дональд Трамп продолжает свою войну пошлин против Китая. Теперь Белый дом угрожает китайцам пошлинами в размере 245% за ответные меры на американские тарифы. Сейчас соотношение составляет 145% против 125%. По информации The Wall Street Journal, США хотят убедить более 70 государств ограничить торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин. Вашингтон хочет, чтобы эти 70 стран запретили китайским компаниям базироваться на их территориях, а также поставлять через них товары, и перестали «поглощать дешевые промышленные товары из Китая». Санакоев рассказал, как Китай оценивает ситуацию.
«Китай точно не понимает, что это за действия Трампа, они перестали иметь какой-то смысл. Китай перестал отвечать адекватно зеркально, потому что в этом нет никакого смысла. Фактически торговля между США и Китаем встала. Но при этом Китай не намерен отступать, они готовы пойти до конца. Самая главная ошибка американцев в том, как они общаются с Китаем. Такого хамства китайцы не могут терпеть, они готовы сесть за стол и нормально договориться обо всем, но не через угрозы. Равноправие в переговорах для китайцев гораздо важнее, чем любой результат. Китайцы смотрят на все эти меры с долей иронии сейчас», - объяснил он.
По словам Санакоева, китайцы готовы на взаимовыгодную сделку по ряду вопросов, сейчас все зависит от поведения США.
«Если будет равноправный диалог, китайцы готовы увеличить закупки из США, рассмотреть по секторам этот вопрос. Например, вполне возможно увеличить закупки того же сжиженного газа, как настаивают американцы. А в некоторых секторах можно с обеих сторон пошлины обнулить. Здесь много вариантов возможно, именно взаимовыгодных. Но проблема американцев в том, что они считают китайцев конкурентами. Китай добивается колоссальных успехов, что гнетет американцев», - добавил собеседник НСН.
Торговая война, которую объявил Китаю американский лидер Дональд Трамп, обречена на провал, сообщает Financial Times. Директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics, занимающейся изучением китайской экономики, Артур Кребер назвал три основные причины, почему Трамп проиграет в этой экономической битве, передает «Радиоточка НСН».
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