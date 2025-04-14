СМИ: Торговая война Трампа против Китая обречена на провал
Торговая война, которую объявил Китаю американский лидер Дональд Трамп, обречена на провал, сообщает Financial Times.
Издание считает, что существует несколько причин, по которым планы главы США потерпят неудачу. Большинство стран теперь понимают, что экономические доводы советников Трампа являются лишь показухой. Другая причина — зависимость внешней политики Вашингтона от рынка госдолга. Президент США уже потерял свои рычаги влияния на торговых переговорах.
При этом Китай хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США. Пекин в состоянии заменить спрос со стороны США на внутренний потребительский спрос. Также Пекин может прекрасно обойтись без импорта из США.
Ранее стало известно, что торговая война и обоюдное повышение пошлин приведёт к тому, что США и Китаю придётся искать новые рынки сбыта. В этом «пинг-понге пошлинами» выигравших не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru