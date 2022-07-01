В Кремле отреагировали на возможное закрытие посольства РФ в Болгарии

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в МИД РФ или при необходимости даже будет доложен российскому лидеру.

Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что дипломатические отношения между Москвой и Софией могут быть разорваны из-за высылки 70 российских дипломатов из страны.