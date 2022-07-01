В Кремле отреагировали на возможное закрытие посольства РФ в Болгарии
1 июля 202215:31
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное закрытие российского посольства в столице Болгарии Софии.
По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в МИД РФ или при необходимости даже будет доложен российскому лидеру.
Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что дипломатические отношения между Москвой и Софией могут быть разорваны из-за высылки 70 российских дипломатов из страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru