В Кремле отреагировали на возможное закрытие посольства РФ в Болгарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное закрытие российского посольства в столице Болгарии Софии.

Посол намерена обсудить с властями вопрос закрытия посольства РФ в Софии

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в МИД РФ или при необходимости даже будет доложен российскому лидеру.

Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что дипломатические отношения между Москвой и Софией могут быть разорваны из-за высылки 70 российских дипломатов из страны.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДмитрий ПесковКремльПосольствоБолгария
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