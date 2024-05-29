Лавров призвал страны отказаться от участия в саммите по Украине в Швейцарии
Странам мирового большинства не следует участвовать в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии 15-16 июня. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, нужно не поддаваться давлению США и их сателлитов. Он указал, что Запад вовлекает страны Мирового большинства в противостояние с Россией, которое «обрело глобальную проекцию».
Также российский министр отметил, что обсуждение возможностей завершений украинского конфликта вовсе не является целью конференции в Швейцарии. Вместо этого на саммите планируют «выработать и предъявить России неприемлемый ультиматум».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, необходима для того, чтобы Запад подтвердил легитимность президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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