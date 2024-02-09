Бьет рекорды: Западные СМИ проявили бурный интерес к интервью Путина Карлсону
Интервью Путина и Карлсона было горячо ожидаемым на Западе, и вышло оно как раз вовремя — на фоне неудач Украины на фронте и раскола в политических кругах США.
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не смогло пройти мимо внимания европейских СМИ. НСН собрала подборку наиболее ярких комментариев зарубежных репортеров.
ПОВЛИЯЕТ НА ВЫБОРЫ?
Британская ежедневная газета The Times указала на то, что Путин получил возможность в виде интервью Карлсону «подточить президентскую кампанию» действующему американскому лидеру Джо Байдену, решительно выступающему за всецелую поддержку Киеву в то время, как республиканцы отличаются скептицизмом в этом вопросе.
В симпатиях к главному сопернику Байдена, экс-президенту США Дональду Трампу, Путина заподозрила немецкая газета Frankfurter Rundschau. Автор материала отметил, что президент России намерен навести мосты с Трампом и республиканцами. По всей видимости, утверждает издание, Кремль надеется на возвращение бывшего хозяина Белого дома на пост президента и на дальнейшую блокировку военной помощи Украине со стороны республиканцев.
В свою очередь газета Handelsblatt заявила, что Трамп, чьим сторонником является Карлсон, намерен бросить вызов Байдену, а шумиху вокруг Карлсона в СМИ следует расценивать как «предвкушение информационной борьбы в контексте выборов в США».
Тем временем британская корпорация BBC предположила, что Кремль преследует еще одну цель — добиться того, чтобы республиканские законодатели тщательнее прислушивались к российскому нарративу.
ОБСУДИЛИ УКРАИНУ
Резонанс в СМИ вызвали и заявления Путина касательно конфликта на Украине. Издание Politico напомнило о словах российского лидера, который заявил, что спецоперация может завершиться через несколько недель при условии прекращения военной помощи со стороны США. На эти же слова обратила внимание и телекомпания Aljazeera.
The Daily Mail при этом указала на «сенсационное» заявление Путина о том, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон помешал заключению мирного договора между Россией и Украиной.
«Мы создали большой документ в Стамбуле, который был парафирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит, на выдержке из этого договора — не на всем, а на выдержке. Он подпись поставил свою, а потом он же сказал: “Мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась, полтора года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс”», — заявил в интервью Карлсону президент России.
Упомянул Путин и о том, что Украина отказалась от диалога по указаниям из Вашингтона. После соответствующего заявления российского лидера Newsweek направило запрос в МИД Украины на этот счет, однако ответа пока не поступило.
Отмечают западные СМИ (в частности, NTV) и уверенность Путина в победе на выборах. Особое внимание заостряется на том, что о дальнейшем занятии территорий речь не идет, а якобы «российская угроза» — не более, чем химера Североатлантического альянса.
«СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ»
Коснулись на Западе и слов Путина о взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Газета Berliner Zeitung указала на то, что отсутствие информации о диверсии «удивляет и Карлсона, и Путина», а телеканал ZDF отметил явное спокойствие российского лидера во время интервью и его недоумение по поводу бездействия Германии.
ВНЯТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Вполне внятно высказался глава государства и по поводу освобождения подозреваемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, отметило издание Financial Times. «Комментарии Путина — самое явное до настоящего момента изложение российских условий», — отметили в СМИ.
В свою очередь редакция The Wall Street Journal встретила заявление Путина с воодушевлением: «Мы воодушевлены желанием России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и мы надеемся, что это приведет к его быстрому освобождению и возвращению в семью и нашу редакцию», — сообщило издание.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБОИХ
Западные СМИ сошлись во мнениях, что резонансное интервью принесет пользу и интервьюеру, и интервьюируемому. Так, газета Le Monde отметила, что Карлсон провел «настоящую рекламную акцию для Путина», которая, по мнению шведской газеты Dagens Nyheter, «позволит Путину показать, что он не полностью изолирован от Запада».
Впрочем, дело не только и не столько в рекламе, как полагает журнал Rolling Stone. По мнению автора материала, российский лидер продемонстрировал «ту легкость, с которой он мог полностью одолеть одного из самых видных деятелей СМИ США».
Важную роль сыграло и то, что выбор времени для «информационной бомбы» не случаен. Газета El Pais полагает, что визит Карлсона в Москву состоялся как раз тогда, когда «боевые действия на Украине зашли в тупик и на фоне растущего раскола в Республиканской партии по поводу Путина, [спецоперации] и помощи Украине».
Кратко высказалось издание Politico, которое назвало интервью с Путиным «горячо ожидаемым».
В свою очередь телеканал CNN отметился весьма злобным комментарием в противовес предыдущим ораторам: «Путин ушел с пропагандистской победой после интервью». Здесь также выразили недовольство тем, что Карлсон не закидывал вопросами визави, а позволил ему рассказать свою версию событий. Это на фоне того, что еще до выхода интервью бытовало мнение, что главная цель беседы — предоставить западной аудитории на выбор иную точку зрения.
Также ряд западных журналистов выразили недовольство тем, что президент России «едва позволял Карлсону вставить слово», и утомились «исторической справкой» от Путина в начале разговора.
С пользой для российского лидера, допустим, все понятно. А в чем же выгода для Карлсона? А вот в чем, отмечает The New York Times: интервью с президентом России помогло журналисту вернуться в центр внимания в первый раз после того, как было отменено его шоу на канале Fox News. «Двухчасовое интервью дало сигнал для американской аудитории, в то время как многие республиканцы в Конгрессе пытались заблокировать американскую военную помощь Украине. Путин призвал США “вести переговоры” по Украине в интервью Такеру Карлсону», — подчеркнуло издание.
ВПЕРЕДИ ВСЕХ
Мнение The New York Times можно было бы считать весьма субъективным, если бы не сухая статистика: Putin стал самым популярным хештегом в политическом секторе американского сегмента X (бывший Twitter). Также данная метка занимает четвертое место в списке актуальных для США тем. Пользователи соцсети опубликовали уже 1,44 млн постов, интервью посмотрели свыше 107 млн раз.
Конечно же, собрало просмотры интервью Путина и Карлсона и в российском сегменте. Президент России и американский журналист стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные отчета Brand Analytic.
Отмечается, что Путина упомянули в русскоязычных медиа 211 тысяч раз, Карлсон удостоился 71 тысячи публикаций.
В российских соцсетях интервью набрало 57,9 млн просмотров и свыше миллиона реакций, а в соцсети X количество публикаций с упоминанием Путина составило более 1,3 млн. Чаще всего интервью смотрели зрители в возрасте 35-44 лет.
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