Бьет рекорды: Западные СМИ проявили бурный интерес к интервью Путина Карлсону

В свою очередь газета Handelsblatt заявила, что Трамп, чьим сторонником является Карлсон, намерен бросить вызов Байдену, а шумиху вокруг Карлсона в СМИ следует расценивать как «предвкушение информационной борьбы в контексте выборов в США».

Тем временем британская корпорация BBC предположила, что Кремль преследует еще одну цель — добиться того, чтобы республиканские законодатели тщательнее прислушивались к российскому нарративу.

ОБСУДИЛИ УКРАИНУ

Резонанс в СМИ вызвали и заявления Путина касательно конфликта на Украине. Издание Politico напомнило о словах российского лидера, который заявил, что спецоперация может завершиться через несколько недель при условии прекращения военной помощи со стороны США. На эти же слова обратила внимание и телекомпания Aljazeera.

The Daily Mail при этом указала на «сенсационное» заявление Путина о том, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон помешал заключению мирного договора между Россией и Украиной.

«Мы создали большой документ в Стамбуле, который был парафирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит, на выдержке из этого договора — не на всем, а на выдержке. Он подпись поставил свою, а потом он же сказал: “Мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась, полтора года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс”», — заявил в интервью Карлсону президент России.

Упомянул Путин и о том, что Украина отказалась от диалога по указаниям из Вашингтона. После соответствующего заявления российского лидера Newsweek направило запрос в МИД Украины на этот счет, однако ответа пока не поступило.

Отмечают западные СМИ (в частности, NTV) и уверенность Путина в победе на выборах. Особое внимание заостряется на том, что о дальнейшем занятии территорий речь не идет, а якобы «российская угроза» — не более, чем химера Североатлантического альянса.

«СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ»

Коснулись на Западе и слов Путина о взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Газета Berliner Zeitung указала на то, что отсутствие информации о диверсии «удивляет и Карлсона, и Путина», а телеканал ZDF отметил явное спокойствие российского лидера во время интервью и его недоумение по поводу бездействия Германии.