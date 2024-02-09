Рубль укрепился на фоне интервью Путина Карлсону

В моменте курс доллара опускался до 90,54 рубля (-0,39%), евро — до 97,36 рубля (-0,56%).

Однако в ходе дальнейших торгов российская валюта продемонстрировала умеренное снижение. К 9:35 по Москве доллар торговался по 91,04 рубля (+0,22%), евро — по 98,2 рубля (-0,06%).

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским лидером Владимиром Путиным в ночь на 9 февраля. Запись беседы доступна на сайте репортера, на RuTube и сайте Кремля. При этом число просмотров в социальной сети Х уже превысило 60 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

