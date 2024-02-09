Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным

«Президент ... максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет», — написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, Карлсон при этом «не струсил и не сдулся».

Ранее американский журналист опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Как отметил Карлсон, беседа оказалась «чрезвычайно детальной», пишет Ura.ru.

Интервью Путина посмотрели более 50 млн человек в соцсети Х, отмечает RT.

