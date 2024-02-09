Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Журналист Карлсон назвал безумцами тех, кто считает, что Путин уступит Крым Украине

«Президент ... максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет», — написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, Карлсон при этом «не струсил и не сдулся».

Ранее американский журналист опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Как отметил Карлсон, беседа оказалась «чрезвычайно детальной», пишет Ura.ru.

Интервью Путина посмотрели более 50 млн человек в соцсети Х, отмечает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИнтервьюСШАЖурналистыВладимир ПутинДмитрий Медведев

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