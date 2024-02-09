Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Президент ... максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет», — написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, Карлсон при этом «не струсил и не сдулся».
Ранее американский журналист опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Как отметил Карлсон, беседа оказалась «чрезвычайно детальной», пишет Ura.ru.
Интервью Путина посмотрели более 50 млн человек в соцсети Х, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru