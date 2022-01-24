«Главное лекарство»: В России предрекли подорожание нефти и золота в случае войны с Западом

«То, что Банк России на фоне падения рубля остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, сдержит темпы ослабления рубля, но не развернет ситуацию, потому что для структуры российской экономики слабый рубль – самое главное лекарство. Если снижение цен на российские активы продолжится, то можно будет начинать в спокойном режиме использовать сбережения для инвестиций. Поэтому в реальную большую войну, я думаю, мало кто верит. При этом санкции, в любом случае, будут. Их необходимо дождаться», - подчеркнул он.

Финансист также дал совет россиянам, куда следует инвестировать их вложения.

«Нужно смотреть на стабильные компании, которые будут получать выгоду от изменения той макроэкономической ситуации, которая происходит в мире в последние годы. В принципе, все крупнейшие российские компании отвечают этим требованиям», - добавил он.

При этом, по его словам, если начнется полномасштабная война, то подорожают основные ресурсы.