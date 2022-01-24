«Главное лекарство»: В России предрекли подорожание нефти и золота в случае войны с Западом
Финансист Владимир Левченко считает, что война России с Западом вряд ли начнется, но санкций, по его словам, ждать следует.
В случае войны России и Запада вырастут цены на золото, нефть и газ. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.
Ранее стало известно, что впервые с 20 июля 2021 года курс евро превысил 89 рублей. При этом курс доллара также вырос до 78,99 рубля. Но Левченко считает, что в сложившейся ситуации не предвидится войны с Западом.
«То, что Банк России на фоне падения рубля остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, сдержит темпы ослабления рубля, но не развернет ситуацию, потому что для структуры российской экономики слабый рубль – самое главное лекарство. Если снижение цен на российские активы продолжится, то можно будет начинать в спокойном режиме использовать сбережения для инвестиций. Поэтому в реальную большую войну, я думаю, мало кто верит. При этом санкции, в любом случае, будут. Их необходимо дождаться», - подчеркнул он.
Финансист также дал совет россиянам, куда следует инвестировать их вложения.
«Нужно смотреть на стабильные компании, которые будут получать выгоду от изменения той макроэкономической ситуации, которая происходит в мире в последние годы. В принципе, все крупнейшие российские компании отвечают этим требованиям», - добавил он.
При этом, по его словам, если начнется полномасштабная война, то подорожают основные ресурсы.
«Если война с Россией все-таки случится, что крайне маловероятно, то подорожает золото, сильно вырастут цены на сырье, нефть, особенно на природный газ в Европе, потому что это будет означать запрет на торговлю с Россией – подорожают все материалы, экспорт которых из России является важным», - заключил Левченко.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае полномасштабной войны с Западом Россию ждет крах.
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