Берлускони рассказал Зеленскому о пережитых в детстве бомбардировках

Украинский лидер упрекнул итальянского политика в том, что тот в своей жизни ни разу не сталкивался с ужасами войны. Зеленский заявил, что дом Берлускони никогда не бомбили.

Родившийся в 1936 году политик ответил, что пережил бомбардировки будучи ребенком. Речь идет о налетах авиации союзников на Италию в годы Второй мировой войны.

Берлускони рассказал, что однажды бомба упала рядом с его домом в Милане. После этого семья будущего премьера решила переехать.

Бывший глава правительства Италии ранее заявил, что только он может уговорить президента РФ Владимира Путина начать переговоры по Украине. Свое мнение политик высказал в интервью изданию The Spectator, пишет НСН.

