Берлускони рассказал Зеленскому о пережитых в детстве бомбардировках
Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, передает La Repubblica.
Украинский лидер упрекнул итальянского политика в том, что тот в своей жизни ни разу не сталкивался с ужасами войны. Зеленский заявил, что дом Берлускони никогда не бомбили.
Родившийся в 1936 году политик ответил, что пережил бомбардировки будучи ребенком. Речь идет о налетах авиации союзников на Италию в годы Второй мировой войны.
Берлускони рассказал, что однажды бомба упала рядом с его домом в Милане. После этого семья будущего премьера решила переехать.
Бывший глава правительства Италии ранее заявил, что только он может уговорить президента РФ Владимира Путина начать переговоры по Украине. Свое мнение политик высказал в интервью изданию The Spectator, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Собянин рассказал о внедрении решений резидентов технопарков
- YouTube заблокировал каналы дизайнера Артемия Лебедева
- Захарова: Россия занимается созданием альтернативы SWIFT
- Журналист Херш: США и Норвегия проводят тайные операции со времен войны во Вьетнаме
- Берлускони рассказал Зеленскому о пережитых в детстве бомбардировках
- Глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом
- На Украине назвали сроки погашения своих кредитов
- Глава разведки Германии назвал условие для переговоров по Украине
- Спилберг получил на Берлинале почётного «Золотого медведя»
- В Думу внесли законопроект о часовом поясе в новых регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru