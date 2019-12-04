Сенатор призвал не раздувать из убийства в Берлине новое «дело Скрипалей»

«История весьма непонятная. Но это не значит, что если даже этого гражданина и убил представитель России, то это дело российского государства. Отношения между людьми бывают разными, тем более это представитель северного Кавказа, там есть понятие кровной мести и еще какие-то. При чем здесь Россия?... Во всем всегда винят российские спецслужбы. Другого объяснения ни у кого нет. Пусть лучше ищут виновного! При чем здесь российские спецслужбы? Им [спецслужбам России] словно больше нечем заняться, кроме как искать в Европе каких-то участников бандитских и не бандитских формирований и их уничтожать. Это как Скрипаля, которого сначала отпустили, а потом поехали и отравили. Логике нормальной это не поддается, притянуто все за уши», - высказался представитель Совфеда.

Кроме того он отметил, что если бы по делу Скрипалей «у англичан были бы какие-то твердые доказательства, то они бы давно о них раструбили».

«Дело Скрипалей вообще шито белыми нитками… Думаю, что это скорее работа британских спецслужб, некая провокация на фоне развивавшегося Brexit... И в этом деле не значит, что если убили в Германии российского или бывшего российского гражданина, то виновата Россия в этом. Ни кто такими глупостями с 1950-х годов не занимается», - добавил Джабаров.

Напомним, уроженец Чечни и полевой командир Грузии Землимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа мимо проезжавшим на велосипеде мужчиной. Есть версия, что российские спецслужбы могли помочь создать ложную личность вероятного убийцы.

Парламентарий высказал надежду, что Германия не поддастся волне русофобии и основываясь на своей отличительной черте – прагматичности – сможет разобраться в деле беспристрастно.

«Там люди прагматичные, раньше немцы не замечались в таких вещах - чтобы заниматься провокациями, голословными обвинениями в адрес России. Надеюсь, что разум возобладает и в этом случае», - заключил собеседник НСН.

Отметим, возможность наложения санкций на Россию со стороны Германии может негативно сказаться на партнерстве стран в энергетической сфере. На сегодняшний день Берлин продолжает активно отстаивать строительство «Северного потока- 2», не смотря на всяческие попытки США помешать этому процессу. Ранее сообщалось, что США готовит» санкционный трюк» с целью помешать дальнейшей прокладке газопровода.

Ранее НСН сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными предположения о том, что российские власти якобы причастны к убийству в столице Германии.

