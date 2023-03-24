Берлин отказался отвечать на заявления Медведева о последствиях исполнения решения МУС
Германия не будет реагировать на слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о последствиях исполнения решения Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрай.
«На такие провокации я не намерен реагировать или как-то отвечать на них», - сказал Хебештрайт на брифинге правительства.
Накануне Дмитрий Медведев подчеркнул, что арест Путина за границей в соответствии с решением МУС станет объявлением войны.
«Глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны», - сказал он.
Ранее Будапешт наложил вето на публикацию совместного заявления стран — членов Евросоюза по ордеру Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина.
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