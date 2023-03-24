Берлин отказался отвечать на заявления Медведева о последствиях исполнения решения МУС

Германия не будет реагировать на слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о последствиях исполнения решения Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрай.

«На такие провокации я не намерен реагировать или как-то отвечать на них», - сказал Хебештрайт на брифинге правительства.