Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по ордеру МУС на арест Путина

Агентство отметило, что из-за позиции Венгрии главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю придется опубликовать заявление от своего имени.

По данным Bloomberg, Венгрия может высказать свою позицию по ордеру МУС на очередном саммите Евросоюза. Он пройдет 23-24 марта в Брюсселе.

МУС 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Кремль спокойно относится к решению МУС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва наблюдает много «откровенно враждебных проявлений» в адрес РФ, передает НСН.

