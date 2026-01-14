Юрист рассказал о наследниках Игоря Золотовицкого
Наследниками актера и режиссера Игоря Золотовицкого являются его супруга Вера Харыбина, а также сыновья Алексей и Александр. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Александр Кудряшов, комментируя порядок возможного распределения имущества.
По словам адвоката, ключевым фактором при определении наследников является наличие или отсутствие завещания. Если при жизни Золотовицкий не оформлял завещание, его имущество подлежит передаче наследникам первой очереди — супруге и детям. В таком случае наследственная масса, как правило, распределяется между ними в равных долях, после выделения супружеской доли, которая в наследство не входит.
Кудряшов уточнил, что конкретный состав имущества и доли каждого наследника будут определяться на основании документов в рамках наследственного дела у нотариуса. Также учитывается правовой режим собственности супругов — что было оформлено лично, а что относится к совместно нажитому имуществу.
Согласно декларации, поданной Игорем Золотовицким в 2021 году, он владел недвижимостью общей площадью 792 квадратных метра, а также двумя транспортными средствами. Его доход на тот момент составлял 6,3 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Роскачестве объяснили риски наказания за опоздание в снегопад
- Юрист рассказал о наследниках Игоря Золотовицкого
- Новая солистка «Вороваек» заявила, что спокойно относится к критике
- Продюсер Рудченко предрек Долиной паузу в карьере
- В Госдуме объяснили, зачем студентам новый учебник по экономике
- Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы
- Трамп потребовал от Дании немедленно убраться из Гренландии
- Власти пока держатся: Переворот в Иране ослабит Россию и Китай
- Новым директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова
- В АТОР заявили, что приостановка выдачи виз США не повлияет на туристов из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru