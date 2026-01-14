Юрист рассказал о наследниках Игоря Золотовицкого

Наследниками актера и режиссера Игоря Золотовицкого являются его супруга Вера Харыбина, а также сыновья Алексей и Александр. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Александр Кудряшов, комментируя порядок возможного распределения имущества.

По словам адвоката, ключевым фактором при определении наследников является наличие или отсутствие завещания. Если при жизни Золотовицкий не оформлял завещание, его имущество подлежит передаче наследникам первой очереди — супруге и детям. В таком случае наследственная масса, как правило, распределяется между ними в равных долях, после выделения супружеской доли, которая в наследство не входит.