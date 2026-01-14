Новым директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова

По её словам, на этом посту Галактионова, ранее возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, сменит Елену Проничеву, которая уволилась по собственному желанию.

«Мы все очень благодарны Елене за совместный труд... Верю, что мы ещё с радостью вместе потрудимся», - добавила министр.

Любимова добавила, что благодаря работе Проничевой были открыты десятки экспозиций, а также несколько новых площадок в Москве, Самаре и Калининграде.

Ранее Галактионова заявила, что в ГМИИ имени Пушкина проведут ревизию закупок за последние годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».