В Роскачестве объяснили риски наказания за опоздание в снегопад
Работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу, даже если причиной стал снегопад, однако при принятии решения учитывается ряд обстоятельств. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
Она пояснила, что с точки зрения трудового законодательства опоздание считается нарушением установленного режима рабочего времени. Формально даже задержка на 10-15 минут может быть зафиксирована и стать основанием для дисциплинарных мер. При этом в Трудовом кодексе отсутствует закрытый перечень уважительных причин опоздания, поэтому каждая ситуация рассматривается индивидуально.
По словам эксперта, сам по себе сильный снегопад обычно не признается уважительной причиной, поскольку погодные условия в России считаются предсказуемыми, а от работника ожидается разумная предусмотрительность — например, более ранний выход из дома или выбор альтернативного маршрута. В то же время при чрезвычайных обстоятельствах, таких как аномальные осадки, транспортный коллапс, официальные сообщения о закрытии дорог или массовые сбои в работе общественного транспорта, причины опоздания нередко признаются уважительными.
Ганькина также отметила, что на практике большое значение имеет поведение самого сотрудника. Если работник заранее предупредил руководство о задержке и может подтвердить причину документально — уведомлениями перевозчиков, сообщениями экстренных служб или иными доказательствами, — работодатель должен учитывать эти факторы. По ее словам, судебная практика показывает, что при объективных погодных аномалиях и добросовестных действиях сотрудников работодатели, применившие жесткие санкции, часто проигрывают трудовые споры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Роскачестве объяснили риски наказания за опоздание в снегопад
- Юрист рассказал о наследниках Игоря Золотовицкого
- Новая солистка «Вороваек» заявила, что спокойно относится к критике
- Продюсер Рудченко предрек Долиной паузу в карьере
- В Госдуме объяснили, зачем студентам новый учебник по экономике
- Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы
- Трамп потребовал от Дании немедленно убраться из Гренландии
- Власти пока держатся: Переворот в Иране ослабит Россию и Китай
- Новым директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова
- В АТОР заявили, что приостановка выдачи виз США не повлияет на туристов из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru