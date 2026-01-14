В Роскачестве объяснили риски наказания за опоздание в снегопад

Работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу, даже если причиной стал снегопад, однако при принятии решения учитывается ряд обстоятельств. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она пояснила, что с точки зрения трудового законодательства опоздание считается нарушением установленного режима рабочего времени. Формально даже задержка на 10-15 минут может быть зафиксирована и стать основанием для дисциплинарных мер. При этом в Трудовом кодексе отсутствует закрытый перечень уважительных причин опоздания, поэтому каждая ситуация рассматривается индивидуально.