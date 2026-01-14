Госдеп объяснил приостановку выдачи виз гражданам 75 стран
Госдепартамент США подтвердил информацию о приостановке оформления иммиграционных виз для граждан 75 государств, включая Россию, объяснив это пересмотром процедур их обработки. Соответствующее заявление распространило американское внешнеполитическое ведомство.
В сообщении уточняется, что выдача виз временно остановлена до завершения анализа действующих механизмов оформления иммиграционных документов. Целью пересмотра названа необходимость предотвратить въезд иностранных граждан, которые могут воспользоваться социальными и общественными льготами в США.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум Госдепартамента сообщил, что решение касается граждан 75 стран, в том числе России, Сомали, Афганистана и Бразилии. По данным телеканала, меры связаны с ужесточением контроля за заявителями.
Ожидалось, что приостановка вступит в силу 21 января и будет действовать на неопределенный срок, пока американские власти не завершат проверку и обновление визовых процедур, передает «Радиоточка НСН».
