Трамп потребовал от Дании немедленно убраться из Гренландии

НАТО следует сказать Дании, чтобы она «немедленно убралась из Гренландии». Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Капкан и крики: Европа не сможет бороться с Трампом из-за Гренландии

«Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США справятся!» - написал глава Белого дома.

Ранее Трамп назвал Гренландию «беззащитной автономией», отметив, что оборона острова состоит из двух собачьих упряжек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В ответ датский контр-адмирал в отставке Торбен Ортинг Йоргенсен заявил газете The Sun, что насмешки над гренландским лыжным патрулём на собачьих упряжках «только подчеркивают невежество американского лидера по поводу условий в этом регионе».

ФОТО: РИА Новости
