Трамп потребовал от Дании немедленно убраться из Гренландии

Лавров подтвердил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером Трамп потребовал через НАТО от Дании «убраться» из Гренландии Тимошенко опровергла причастность к аудиозаписям с подкупом депутатов Рады Почти весь задержанный в Шереметьево багаж доставлен пассажирам Цены на золото вслед за серебром обновили рекорд