Новая солистка «Вороваек» заявила, что спокойно относится к критике

Новая солистка группы «Воровайки» Александра Романова заявила, что не испытывает страха перед сравнениями с бывшими участницами коллектива и спокойно относится к критике со стороны слушателей. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам 21-летней студентки МГУ, участие в группе стало для нее исполнением давней мечты, хотя она не ожидала, что это произойдет в реальности. Романова отметила, что воспринимает происходящее как новый и ответственный этап в жизни, который кардинально ее изменил. Она подчеркнула, что чувствует волнение и ответственность перед коллективом и поклонниками, но не страх.