Новая солистка «Вороваек» заявила, что спокойно относится к критике

Новая солистка группы «Воровайки» Александра Романова заявила, что не испытывает страха перед сравнениями с бывшими участницами коллектива и спокойно относится к критике со стороны слушателей. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам 21-летней студентки МГУ, участие в группе стало для нее исполнением давней мечты, хотя она не ожидала, что это произойдет в реальности. Романова отметила, что воспринимает происходящее как новый и ответственный этап в жизни, который кардинально ее изменил. Она подчеркнула, что чувствует волнение и ответственность перед коллективом и поклонниками, но не страх.

«Воровайки» заступились за Круга перед депутатами Госдумы

Певица также сообщила, что ей удалось быстро найти общий язык с другими участницами группы. По ее словам, нынешний состав уже активно работает над новым музыкальным материалом. При этом Романова признала, что часть аудитории продолжает сравнивать новый состав с прежним и высказывает это в социальных сетях.

Артистка подчеркнула, что коллеги по группе приняли ее тепло и оказывают поддержку, помогая советами во время репетиций. Она добавила, что понимает неизбежность сравнений с прежними солистками и относится к этому спокойно, с уважением к мнению поклонников коллектива, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
