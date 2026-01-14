Новая солистка «Вороваек» заявила, что спокойно относится к критике
Новая солистка группы «Воровайки» Александра Романова заявила, что не испытывает страха перед сравнениями с бывшими участницами коллектива и спокойно относится к критике со стороны слушателей. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
По словам 21-летней студентки МГУ, участие в группе стало для нее исполнением давней мечты, хотя она не ожидала, что это произойдет в реальности. Романова отметила, что воспринимает происходящее как новый и ответственный этап в жизни, который кардинально ее изменил. Она подчеркнула, что чувствует волнение и ответственность перед коллективом и поклонниками, но не страх.
Певица также сообщила, что ей удалось быстро найти общий язык с другими участницами группы. По ее словам, нынешний состав уже активно работает над новым музыкальным материалом. При этом Романова признала, что часть аудитории продолжает сравнивать новый состав с прежним и высказывает это в социальных сетях.
Артистка подчеркнула, что коллеги по группе приняли ее тепло и оказывают поддержку, помогая советами во время репетиций. Она добавила, что понимает неизбежность сравнений с прежними солистками и относится к этому спокойно, с уважением к мнению поклонников коллектива, передает «Радиоточка НСН».
