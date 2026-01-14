Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасио Лулы да Силвы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили актуальную международную проблематику. Особый акцент они сделали на ситуации вокруг Венесуэлы.
«Подчёркнуто совпадение принципиальных подходов России и Бразилии в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской республики», - говорится в сообщении.
Также президенты затронули тему дальнейшего развития российско-бразильского сотрудничества в различных областях.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что незаконная операция США в Венесуэле является грубейшим нарушением международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новая солистка «Вороваек» заявила, что спокойно относится к критике
- Продюсер Рудченко предрек Долиной паузу в карьере
- В Госдуме объяснили, зачем студентам новый учебник по экономике
- Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы
- Трамп потребовал от Дании немедленно убраться из Гренландии
- Власти пока держатся: Переворот в Иране ослабит Россию и Китай
- Новым директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова
- В АТОР заявили, что приостановка выдачи виз США не повлияет на туристов из РФ
- В России предсказали рост цен на технику из-за дефицита жестких дисков
- Еврокомиссия приняла соглашение по выделению Украине займа в размере €90 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru