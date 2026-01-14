Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасио Лулы да Силвы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Политолог назвал давление США на Венесуэлу частью мирового кризиса

Отмечается, что лидеры обсудили актуальную международную проблематику. Особый акцент они сделали на ситуации вокруг Венесуэлы.

«Подчёркнуто совпадение принципиальных подходов России и Бразилии в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской республики», - говорится в сообщении.

Также президенты затронули тему дальнейшего развития российско-бразильского сотрудничества в различных областях.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что незаконная операция США в Венесуэле является грубейшим нарушением международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
