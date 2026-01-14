В Госдуме объяснили, зачем студентам новый учебник по экономике
Олег Смолин заявил НСН, что студенты должны ознакомиться со всеми теориями, так как это будущие экономисты страны, которым предстоит бороться с отставанием России.
Российским вузам нужна такая экономическая теория, которая обеспечила бы экономический прорыв страны, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Глава СПЧ Валерий Фадеев напишет учебник экономики без «мифов о процветающей демократии» для студентов непрофильных направлений — прежде всего социологов, политологов и историков. Книга объёмом 350–400 страниц будет называться «Очерки по экономике и экономической науке» и, по замыслу авторов, может войти в учебный процесс уже в следующем учебном году, пишет РБК. В новом пособии предлагается рассматривать экономические теории в их историческом контексте, без деления на «правильные» и «неправильные». Смолин поддержал изучение всех моделей.
«У нас в советский период и позднее экономическая наука была подвержена идеологии, на практике это привело к тому, что наша экономика стагнировала. Средний темп экономического развития составляет примерно 1% в год, мировая экономика – 3,5%. Наше отставание от мировой экономики выросло. Поэтому более объективное представление об экономической теории – это положительный фактор. Пусть в учебнике будут разные экономические теории, учитывая советский опыт индустриализации. Нам нужна такая экономическая теория, которая обеспечила бы нам экономический прорыв. Иначе наше отставание будет увеличиваться. Реальный сектор экономики важно учитывать, а не только денежный. К сожалению, наша экономическая политика сегодня идет назад в этом смысле. Студенты должны изучить разные экономические теории, чтобы затем сделать свои выводы», - рассказал он.
В учебнике планируется обзор ключевых направлений экономической мысли — от меркантилизма и Адама Смита до Маркса, Кейнса и теорий циклов. Отдельные главы будут посвящены советской экономике, причинам её краха, а также современной российской экономике. Среди российских экономистов упоминаются Николай Кондратьев, Александр Чаянов, Михаил Туган-Барановский и Сергей Глазьев; также рассматривается экономическая проблематика в работах Иосифа Сталина.
