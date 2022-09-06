Белый дом: США не поддерживают внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма

Власти США не считают эффективным внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма. Такое заявление сделали в Белом доме, сообщает ТАСС.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтоп ризвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает американский Госдепартамент. В Конгрессе считают возможным принять необходимый закон без участия госдепартамента.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАБелый ДомТерроризм
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