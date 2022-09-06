Белый дом: США не поддерживают внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма
Власти США не считают эффективным внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма. Такое заявление сделали в Белом доме, сообщает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтоп ризвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.
Ранее сообщалось, что Конгресс США может внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает американский Госдепартамент. В Конгрессе считают возможным принять необходимый закон без участия госдепартамента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Белый дом: США не поддерживают внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма
- Комендант Бердянска Артём Бардин умер в больнице
- Финдиректором VK назначили Светлану Борыславскую
- Россиянка из Воронежа Лена Гликсон получила премию «Эмми»
- Ксению Собчак вызвали на допрос в полицию
- В Харьковской области опровергли информацию о наступлении ВСУ под Балаклеей
- Кредиторы: Активнее всего берут ипотеку россияне от 30 до 40 лет
- Путин призвал сделать путешествия по РФ доступными для людей с разными доходами
- Калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца
- МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru