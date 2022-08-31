В Раде предложили признать Белоруссию спонсором терроризма
Верховная рада предлагает признать Белоруссию страной-спонсором терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
В украинском парламенте зарегистрирован проект постановления об обращении с таким предложением к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, ОБСЕ, парламентам и правительствам стран.
Авторы инициативы - депутаты Сергей Кузьминых, Анна Боднар, Евгений Брагар, Александр Аликсийчук (партия «Слуга народа»), а также Иван Крулько (партия «Батькивщина»). Текст постановления и пояснительная записка к документу пока не размещены на сайте Рады.
Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что США и Запад могут признать Россию страной-спонсором терроризма, напоминает телеканал 360. По словам экс-министра, это позволит западным государствам присвоить замороженные активы Москвы, пишет RT.
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