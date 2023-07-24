Белый дом не поддержал атаки ВСУ по территории России

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

Представитель Белого дома возложила ответственность за продолжение конфликта на Россию. По ее словам, РФ может «быстро восстановить мир», если отведет войска.

Утром 24 июля Москву атаковали беспилотники. Повреждения получили два нежилых здания.

Как сообщает «Радиоточка НСН», заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал избежать новой эскалации.

