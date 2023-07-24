СМИ: Четыре беспилотника атаковали населенные пункты в Белгородской области

По данным канала, ещё один дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал возле Графовки, а через 40 минут на окраине села Красный Хутор третий украинский беспилотник сбросил два боеприпаса, предположительно, ВОГ-17.

Четвёртая атака дрона произошла спустя ещё около 30 минут в Наумовке. Отмечается, что во всех случаях никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заяавил, что система противовоздушной обороны сработала по воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, передает «Радиоточка НСН».