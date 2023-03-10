В США уличили Китай в плотном военном партнерстве с Россией

Так, на протяжении прошлого года, как минимум до середины ноября, находящийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies передал не менее двенадцати партий, в том числе радиооборудование «воздух-земля» и запчасти для вертолетов, поддерживаемой государством российской компании, которая попала под американские санкции.

Три поставки от Poly Technologies включали в себя продукцию для обслуживания и эксплуатации российского военно-транспортного вертолета Ми-171Ш, который может быть оснащен вооружением и применялся в российских военных операциях. В то же время, отмечает телеканал, не представлено доказательств того, что обмениваемая продукция предназначалась для участия в спецоперации.

Ссылаясь на экспертов по безопасности и военных экспертов, CNN полагает, что комплектующие, направленные в Россию Poly Technologies, являются базовым оборудованием для российских самолетов, которое может входить в действующие контракты и стандартные партнерские отношения между корпорациями.

Ранее Белый дом запросил 9,1 млрд долларов на инициативу Министерства обороны США Тихоокеанского сдерживания, которая направлена против КНР.

