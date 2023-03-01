Белый дом: Байден продлил ещё на год срок действия санкций против России

Президент США Джо Байден продлил ещё на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении РФ, её граждан и компаний в связи с ситуацией на Украине, а также после присоединения Крыма. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

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Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, введенных нынешней администрацией 21 февраля 2022 года, предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции должны оставаться в силе.

Ранее, как сообщала НСН, Минфин США расширил список антироссийских санкций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСанкции СШАСанкции Против РоссииДжо БайденПрезидент СШАБелый Дом
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