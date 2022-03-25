Белый дом анонсировал «значительную» речь Байдена о событиях на Украине

Белый дом анонсировал выступление американского лидера Джо Байдена со «значительной» речью о событиях на Украине, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что выступление состоится 26 марта.

Накануне президент США Джо Байден накануне заявил, что Украине следует самой решать, стоит ли жертвовать территориями ради разрешения конфликта с Россией. При этом он выразил надежду, что Киеву не придется это делать.

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США хотят сохранить на Украине нынешний режим, при этом им не важно, пойдет ли Киев на территориальные уступки, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаДжо Байден
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