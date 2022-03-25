Белый дом анонсировал «значительную» речь Байдена о событиях на Украине
Белый дом анонсировал выступление американского лидера Джо Байдена со «значительной» речью о событиях на Украине, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что выступление состоится 26 марта.
Накануне президент США Джо Байден накануне заявил, что Украине следует самой решать, стоит ли жертвовать территориями ради разрешения конфликта с Россией. При этом он выразил надежду, что Киеву не придется это делать.
США хотят сохранить на Украине нынешний режим, при этом им не важно, пойдет ли Киев на территориальные уступки, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
- СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru