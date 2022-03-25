Байден и фон дер Ляйен обсудили возможность введения новых антироссийских санкций

«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», — следует из документа.

Напомним, лидеры стран «Большой семерки» пришли к соглашению постоянно пересматривать санкции против Москвы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи в рамках G7.

