Байден и фон дер Ляйен обсудили возможность введения новых антироссийских санкций

Американский лидер Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили готовность ввести дополнительные ограничения против Москвы, сообщает RT со ссылкой на заявление по итогам встречи.

Шольц пригрозил ввести новые санкции против России

«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», — следует из документа.

Напомним, лидеры стран «Большой семерки» пришли к соглашению постоянно пересматривать санкции против Москвы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи в рамках G7.

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