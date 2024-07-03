Белоусов заявил, что США сознательно затягивают украинский кризис
США и их союзники спровоцировали кризис на Украине и сознательно затягивают конфликт. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает РИА Новости.
«Именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас — целенаправленно его затягивает», — указал глава Минобороны.
По словам Белоусова, западные государства потворствуют «временному правительству Украины» в насаждении нацизма в самых острых проявлениях.
Кроме того, глава военного ведомства считает, что Запад прилагает максимум усилий, чтобы исказить историческую правду. В свою очередь, Россия дорожит солидарностью стран СНГ в борьбе против фальсификации истории и героизации нацизма.
Между тем РФ и Китай выступили против затягивания конфликта на Украине и перехода противостояния в неконтролируемую фазу.
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