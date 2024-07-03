«Именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас — целенаправленно его затягивает», — указал глава Минобороны.

По словам Белоусова, западные государства потворствуют «временному правительству Украины» в насаждении нацизма в самых острых проявлениях.

Кроме того, глава военного ведомства считает, что Запад прилагает максимум усилий, чтобы исказить историческую правду. В свою очередь, Россия дорожит солидарностью стран СНГ в борьбе против фальсификации истории и героизации нацизма.

Между тем РФ и Китай выступили против затягивания конфликта на Украине и перехода противостояния в неконтролируемую фазу.

