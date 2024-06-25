Шеф Пентагона обсудил с Белоусовым конфликт на Украине
Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с новым российским коллегой Андреем Белоусовым. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, во время беседы Остин подчеркнул необходимость сохранения каналов коммуникации в условиях конфликта между Россией и Украиной.
Как отметил Райдер, предыдущее общение между министрами обороны России и США состоялось 15 марта 2023 года.
Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что разговор между сторонами состоялся по инициативе американской стороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru