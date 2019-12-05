Лукашенко предложили выбрать, кто он: Белорусский президент или российский губернатор

«Его классическая фраза: "Почему нам до сих пор не доставляют газ по цене Смоленской области?". Потому что Смоленская область является частью Российской Федерации, которая не может сама распоряжаться и вести внешнеэкономическую деятельность с этим газом. Если ты хочешь по той же цене, то у тебя и полномочия по распоряжению этим газом будут как у Смоленской области. А после этого Лукашенко кричит, что их хотят в состав России, отобрать их независимость. Разговоры абсолютно демагогические, на мой взгляд… Если ты суверенная страна, то и веди себя как суверенная. А если ты считаешь себя Смоленской областью, то становись белорусским губернатором», - пояснил собеседник НСН.

Жарихин привел в пример взаимоотношения Саудовской Аравии и США, при которых страна-добытчик энергоресурсов также не поставляет американцам топливо по внутренним расценкам.

«Лукашенко не выгодно ставить точки в наших экономических и политических отношениях, поэтому он опять отложит все на потом. И будет у нас этот недострой [Союзное государство]. Когда мы предлагаем заключить двухстороннее соглашение с ними они пеняют на единство в Союзном государстве, а когда говорят об отработке в его рамках распределения полномочий, то заявляют о своем суверенитете. И это длиться уже 20 лет», - заключил заместитель директора Института стран СНГ.

7 декабря в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в преддверии юбилея создания Союзного государства. Ожидается, что стороны обсудят уже разработанные «дорожные карты» по интеграции Минска с Москвой. Глава Белоруссии сам отмечает, что договоренность не достигнута прежде всего по вопросам газа и нефти.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей заявил о возможности отказа от создания Союзного государства с Российской Федерацией, при условии, что «общество посчитает нецелесообразным существование» данного соглашения. Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН обратил внимание, что это заявление Макей делал для западного средства массовой информации.



