«Хочет выглядеть крутым». Шушкевич отреагировал на новый закон Лукашенко о СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в законы о СМИ и массовых мероприятиях, сообщило агентство БелТА. В частности, вводится запрет на освещение несогласованных акции протеста в прямом эфире. Он будет распространяться, в том числе, на сотрудников СМИ. Кроме того, журналистам запрещается выступать в качестве организаторов или участников таких акций.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Лукашенко таким образом хочет показать, что он "крутой".

«Что он будет бороться со всеми, кто выступает за нормальную власть, за "нелукашенковскую", не фальшивую. И он это демонстрирует. А вообще ему бы это не удалось никак, если бы его не поддерживала российская власть, прямо скажем, Кремль. И поэтому он волен допускать любые безобразия, что он и делает. Я думаю, что его очередной указ вряд ли соответствует международным нормам. И посадить самолет и забрать там тех, кого надо – это, на мой взгляд, совершенно ненормально. Лукашенко покрывает спецслужбы, он их хвалит, будет их премировать, наделять землями, домами и так далее. Вот такой дикий капитализм у нас сейчас укрепляет Лукашенко», - отметил он.