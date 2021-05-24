«Хочет выглядеть крутым». Шушкевич отреагировал на новый закон Лукашенко о СМИ
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил НСН, что Лукашенко "безобразничает", потому что чувствует поддержку Кремля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в законы о СМИ и массовых мероприятиях, сообщило агентство БелТА. В частности, вводится запрет на освещение несогласованных акции протеста в прямом эфире. Он будет распространяться, в том числе, на сотрудников СМИ. Кроме того, журналистам запрещается выступать в качестве организаторов или участников таких акций.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Лукашенко таким образом хочет показать, что он "крутой".
«Что он будет бороться со всеми, кто выступает за нормальную власть, за "нелукашенковскую", не фальшивую. И он это демонстрирует. А вообще ему бы это не удалось никак, если бы его не поддерживала российская власть, прямо скажем, Кремль. И поэтому он волен допускать любые безобразия, что он и делает. Я думаю, что его очередной указ вряд ли соответствует международным нормам. И посадить самолет и забрать там тех, кого надо – это, на мой взгляд, совершенно ненормально. Лукашенко покрывает спецслужбы, он их хвалит, будет их премировать, наделять землями, домами и так далее. Вот такой дикий капитализм у нас сейчас укрепляет Лукашенко», - отметил он.
Говоря о запрете для СМИ освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире, Станислав Шушкевич завил, что большего маразма и допустить нельзя. «Но это всё делается потому, что он может безобразничать любым образом. Владимир Путин так не может, потому что он высокообразованный человек», - резюмировал первый глава постсоветской Белоруссии.
Ранее Лукашенко также подписал закон, согласно которому власти смогут ограничивать работу сетей электросвязи в республике. Документ вносит поправки в закон «Об электросвязи», благодаря которым оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии в случае угроз нацбезопасности, сможет не только ограничивать работу сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи, но и временно прекращать их работу.
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