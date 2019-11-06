Союзу Белоруссии и России мешает не Запад, а нефть

На Западе опасаются объединения России и Белоруссии в рамках Союзного государства, поскольку это приведет к изменению баланса сил в Европе. Так, глава польского МИД Яцек Чапутович считает, что Москва пытается давить на Минск. По его мнению, ЕС, Польша и другие страны должны поддержать белорусский суверенитет.

В свою очередь, бывший посол США в России и экс-замгенсека НАТО Александр Вершбоу ставит под сомнение уверенность Запада в том, что Белоруссия по примеру Украины и Грузии выберет сближение с ЕС. Он призвал проявлять осторожность при контактах с Минском, поскольку слишком тесные связи приведут к обратным результатам и жесткой реакции России.

Белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН объяснил, почему эти точки зрения отражают две крайности, которые «во многом искусственны».

«Во всех российско-белорусских дрязгах, вокруг которых идут сейчас такие круги, лучше всего смотреть аргументацию сторон – российской и белорусской. Тут идет спор по углеводородам. Когда этот спор завершится, тогда можно будет о чем-то говорить. Сейчас обе стороны используют самые разные информационные аргументы, дипломатические ходы. Запад в этих делах не очень-то разбирается», - отметил он.

Столь же безосновательны утверждения о «лавировании» Лукашенко между Европой и Россией, считает политолог.

«У России и Белоруссии есть очень тесный союз, который ни одна сторона не подвергает сомнению. Так что тут не лавирование между сторонами, а менее масштабный уровень дипломатии», - заключил Шевцов.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Помимо формирования единого политического, валютного и военного пространства, он предполагает унификацию законодательства.

