Политолог: Запад развращает Лукашенко через придворных русофобов
Бывший член парламента Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН согласился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, обвинившим Запад в попытках разорвать союз Минска и Москвы.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Запад развернул широкомасштабную информационную кампанию с целью дискредитировать роль Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, а также испортить отношения между Москвой и Минском. Об этом он рассказал в ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский заявил, что определенная работа со стороны Запада, по его мнению, действительно ведется.
«Должен заметить, что любые военные отношения России и Беларуси имеют юридическое основание. Они зафиксированы нескольким международными договорами, у России и Беларуси есть обязательства друг перед другом. Контрдействия Запада могут быть направлены лишь на принуждение одной из сторон разорвать договор, выйти из него. Мы вот сейчас это видим в Сирии, или, в пределе, в Англии, в случае Брексита. Можно говорить о том, что, конечно, подобные попытки раскола Союзного государства Беларуси и России предпринимаются, Запад активно работает в этом направлении с белорусской номенклатурой.
Лукашенко, я готов на это поставить, сам не русофоб, для него это непреодолимый моральный барьер. Но вокруг него русофобов достаточно, и с этими людьми, что возле него толкутся, ведется целенаправленная работа. Я не говорю о прямом подкупе, но, во всяком случае, эффективные ходы предпринимаются, деньги заносятся для того, чтобы эти люди работали для понуждения руководителя республики к определенным сигналам в западном направлении. Они перед Лукашенкой морковку вешают, образно говоря. Но белорусский лидер на Западе по-прежнему пария, нерукопожатная фигура», - отметил эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.
Собеседник НСН добавил, что идея рассорить Москву и Минск начала претворяться несколько лет назад, однако на первых порах она не имела успеха.
«Это может восприниматься как дискредитации каких-то статей договора, правильно Шойгу говорит, совместных мер России и Беларуси, обычно это касается экономического блока. Беларусь западные СМИ или аналитики, которые занимаются проецированием этих отношений на какие-то давно похороненные геополитические конструкции, намеренно ставят в неравное положение с Москвой. Это довольно заезженная убогая программа, она прокачивается не первый десяток лет, и на первых этапах имела нулевой эффект. И вот сейчас, в связи с определенным увеличением в Беларуси, среди челяди Лукашенко, количества людей, которые весь клан Лукашенко уже списали, которые не желают честного союза с Россией, программа эта стала приобретать определенные очертания и, получается, кое-какие ее положения воплощаются в жизнь», резюмировал Александр Зимовский.
Отметим, что в конце сентября Сергей Лавров заявил, что отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить российскую авиабазу на территории республики стал для Москвы «неприятным эпизодом», хотя ранее белорусский президент неоднократно подчеркивал, что «Белоруссия — союзник России на все 100%».
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