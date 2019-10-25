Политолог: Запад развращает Лукашенко через придворных русофобов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Запад развернул широкомасштабную информационную кампанию с целью дискредитировать роль Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, а также испортить отношения между Москвой и Минском. Об этом он рассказал в ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский заявил, что определенная работа со стороны Запада, по его мнению, действительно ведется.

«Должен заметить, что любые военные отношения России и Беларуси имеют юридическое основание. Они зафиксированы нескольким международными договорами, у России и Беларуси есть обязательства друг перед другом. Контрдействия Запада могут быть направлены лишь на принуждение одной из сторон разорвать договор, выйти из него. Мы вот сейчас это видим в Сирии, или, в пределе, в Англии, в случае Брексита. Можно говорить о том, что, конечно, подобные попытки раскола Союзного государства Беларуси и России предпринимаются, Запад активно работает в этом направлении с белорусской номенклатурой.

Лукашенко, я готов на это поставить, сам не русофоб, для него это непреодолимый моральный барьер. Но вокруг него русофобов достаточно, и с этими людьми, что возле него толкутся, ведется целенаправленная работа. Я не говорю о прямом подкупе, но, во всяком случае, эффективные ходы предпринимаются, деньги заносятся для того, чтобы эти люди работали для понуждения руководителя республики к определенным сигналам в западном направлении. Они перед Лукашенкой морковку вешают, образно говоря. Но белорусский лидер на Западе по-прежнему пария, нерукопожатная фигура», - отметил эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.

