В Белоруссии чтят общую с Россией военную историю
Белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН прокомментировал пикировку президента страны Петра Лукашенко и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об участии белорусов «в чужих войнах».
Председaтель прaвительствa России Дмитрий Медведев счел стрaнным зaявление президентa Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его стрaну втягивaли в чужие войны. По словaм Медведевa, в ходе конфликтa в 1812 году, Первой мировой и Великой Отечественной войны люди зaщищaли «свою землю от зaхвaтчиков». Он призвaл не бросaть тень нa подвиг предков, живших нa территории современной России или Белоруссии.
«Нaши отцы и деды зaщищaли свою землю. Это не учaстие в чужих войнaх», — подчеркнул Медведев.
Белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН отметил, что заявления государственных деятелей об отношении белорусов к их участию в военных конфликтах и оценке значения остаются в границах исторической реальности.
«Пока эти заявления не переходят «красной линии». В Белоруссии сохраняется государственная символика, которая базируется на апологетике Советского союза во Второй мировой войне. Белоруссия – это единственная страна в мире, где Днем независимости является не день провозглашения Декларации о независимости, а день освобождения столицы Советской Армией от нацистских войск», - напомнил эксперт.
Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, почему Минск против создания российской военной базы на территории Белоруссии.
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