В Белоруссии заявили о готовности Минска защищаться от Украины и Польши

Утром 21 сентября стало известно, что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко также поручил подготовиться к «нормам военного времени» — проверить все силы от воинских частей до народного ополчения. Дзермант заявил, что Белоруссия готова защищать свои территории по согласованию с Россией.

«Речь идет не о вступлении Белоруссии в спецоперацию, а о защите границ. Для атаки Белоруссии будет использована Украина. Вероятно, этот шаг предпримут для того, чтобы оттянуть внимание и ресурсы у России. В случае нападения украинских войск на нашу территорию не исключаю введение на территории Белоруссии военного положения», — заявил политолог.

Собеседник НСН также объяснил, чем Белоруссия может помочь России.

«Прежде всего, мы выполняем свою роль на западном фланге. Это защита тылов Калининградской области, отражение действий польской группировки. Кроме того, мы оттягиваем часть украинских сил на себя из-за опасений Киева насчет нашего вступления в спецоперацию. Определена наша зона ответственности, и мы ее по мере возможностей закрываем», — отметил Дзермант.

Как утверждает аналитик, обстановка в Белоруссии остается в целом спокойной, но не расслабленной.

«Конечно, есть некоторые тревожные опасения по поводу возможного начала конфликта, но при этом не наблюдается никакой паники. Идет планомерная подготовка к отражению любого нападения, причем проводится не просто сверка численного состава и списков, а серьезные подготовительные меры. Укрепляется белорусско-украинская граница, увеличивается численный состав военнослужащих. Население относится к происходящему с пониманием, пока что мы не переходим на чрезвычайный режим», — заверил собеседник НСН.

Что же касается обстановки на белорусско-польской границе, Дзермант утверждает, что она остается стабильной, но все же проблемной.

«Польские мигранты по-прежнему просачиваются на территорию Белоруссии, Варшава сосредоточила на границе ударную группировку, поэтому наша задача — не дать никакой возможности полякам осуществить нападение на Белоруссию», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что консультации России и Белоруссии по безопасности начались в Москве.

