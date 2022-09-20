Лукашенко планирует подъем воинских частей по тревоге

«Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие - значит, надо», - рекомендовал Лукашенко.

Также президент Белоруссии поручил в ближайшее время подготовить мероприятие по всему комплексу вопросов обороны и безопасности государства с его участием. Как ожидается, встреча состоится на базе министерства обороны через неделю.