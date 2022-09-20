Лукашенко планирует подъем воинских частей по тревоге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовиться к проверке воинских частей и соединений. Как сообщает агентство БелТА, в ходе встречи с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем, глава государства отметил, что в настоящее время ситуация вокруг республики складывается небезопасная.
В этой связи, по словам Лукашенко, воинским частям, теробороне и народному ополчению следует действовать по нормам военного времени и ни в коем случае не упрощаться.
«Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие - значит, надо», - рекомендовал Лукашенко.
Также президент Белоруссии поручил в ближайшее время подготовить мероприятие по всему комплексу вопросов обороны и безопасности государства с его участием. Как ожидается, встреча состоится на базе министерства обороны через неделю.
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