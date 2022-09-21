Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности

Отмечается, что консультации проводят заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев и замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский. Кроме того, в них участвуют представители министерств и ведомств двух стран.

Пресс-служба аппарата СБ не приводит других подробностей консультаций.

