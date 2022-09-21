Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности
21 сентября 202211:23
Консультации России и Белоруссии по безопасности стартовали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Отмечается, что консультации проводят заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев и замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский. Кроме того, в них участвуют представители министерств и ведомств двух стран.
Пресс-служба аппарата СБ не приводит других подробностей консультаций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru