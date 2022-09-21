Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности

Консультации России и Белоруссии по безопасности стартовали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

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Отмечается, что консультации проводят заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев и замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский. Кроме того, в них участвуют представители министерств и ведомств двух стран.

Пресс-служба аппарата СБ не приводит других подробностей консультаций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ БелоруссияРоссия
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