Белорусский пенсионер Бакиев. Встреча Лукашенко с экс-президентом Киргизии разозлила Бишкек
Белорусский политолог в эфире НСН в ответ на претензии Бишкека из-за встречи Лукашенко и Бакиева напомнил о встрече Путина с другим экс-президентом Киргизии – Атамбаевым.
МИД Киргизии вызвал и вручил ноту временному поверенному в делах посольства Белоруссии в республике Сергею Иванову. Поводом послужила публичная встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева с использованием символики двух стран. Бакиев уже несколько лет живет в Белоруссии, где получил политическое убежище из-за уголовного преследования на родине.
Белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью НСН заявил, что в Минске понимают недовольство Бишкека, однако считают, что имеют право проводить такие встречи.
«На сегодняшний день он проживает в Минске, сейчас это белорусский пенсионер, но как бывшему главе государства ему были оказаны соответствующий прием и уважение. Александр Григорьевич Лукашенко, видимо, сохраняет с ним дружеские отношения с тех пор, когда они работали в рамках СНГ и других форматов, которые связывают страны на постсоветском пространстве. Что касается протестов Кыргызстана – в Минске с пониманием относятся к позиции Бишкека. До сих пор уголовные дела в отношении Бакиева, возбужденные киргизской стороной, не прекращены. Тем не менее, мы полагаем, что имеем право предоставить убежище человеку, который обратился с этим ходатайством в адрес Республики Беларусь», - сказал он.
Собеседник НСН выразил уверенность, что претензии Киргизии не вызовут охлаждения между двумя странами. Он напомнил, что в настоящее время под уголовное преследование уже попал и преемник Бакиева - Алмазбек Атамбаев.
«По факту выходит так, что каждая новая власть (в Киргизии) начинает уголовное преследование своих предшественников. На сегодняшний день можно сказать, кто киргизско-белорусские отношения, несмотря на то, что Бакиев уже пять лет находится в Минске, развиваются достаточно ровно. Что касается поводов, по которым Лукашенко встречался с Бакиевым, то он очевиден – 70-летие (Бакиева). И понятно, что это своего рода дань уважения человеку. Белорусский президент неоднократно называл его своим другом и, мне кажется, такими определениями не бросаются. В свою очередь могу напомнить, что и президент России Владимир Путин недавно пригласил Алмазбека Шаршеновича в Москву, и тоже с ним вел переговоры. И, видимо, это тоже был своего рода жест поддержки», - добавил политолог.
Отметим, что в среду, 7 августа, пришло известие о захвате Атамбаева киргизскими силовиками. Экс-главу государства увезли в неизвестном направлении. В пресс-службе Кремля заявили, что Владимиру Путину уже доложили о том, что происходит в республике.
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