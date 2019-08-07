Белорусский пенсионер Бакиев. Встреча Лукашенко с экс-президентом Киргизии разозлила Бишкек

МИД Киргизии вызвал и вручил ноту временному поверенному в делах посольства Белоруссии в республике Сергею Иванову. Поводом послужила публичная встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева с использованием символики двух стран. Бакиев уже несколько лет живет в Белоруссии, где получил политическое убежище из-за уголовного преследования на родине.

Белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью НСН заявил, что в Минске понимают недовольство Бишкека, однако считают, что имеют право проводить такие встречи.

«На сегодняшний день он проживает в Минске, сейчас это белорусский пенсионер, но как бывшему главе государства ему были оказаны соответствующий прием и уважение. Александр Григорьевич Лукашенко, видимо, сохраняет с ним дружеские отношения с тех пор, когда они работали в рамках СНГ и других форматов, которые связывают страны на постсоветском пространстве. Что касается протестов Кыргызстана – в Минске с пониманием относятся к позиции Бишкека. До сих пор уголовные дела в отношении Бакиева, возбужденные киргизской стороной, не прекращены. Тем не менее, мы полагаем, что имеем право предоставить убежище человеку, который обратился с этим ходатайством в адрес Республики Беларусь», - сказал он.

Собеседник НСН выразил уверенность, что претензии Киргизии не вызовут охлаждения между двумя странами. Он напомнил, что в настоящее время под уголовное преследование уже попал и преемник Бакиева - Алмазбек Атамбаев.