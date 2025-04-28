Во Владимирской области после ДТП с автобусом госпитализировали 17 человек

Семнадцать человек госпитализировали после ДТП с автобусом во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Ранее в Александровском районе области съехал в кювет и опрокинулся экскурсионный автобус, следовавший из Псковской области в Кострому. За помощью медиков обратились около 35 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Авдеев, врачи осмотрели всех пассажиров транспортного средства.

«Все – жители Костромской области. Из 55 человек 17 госпитализированы: одна пациентка в реанимации, 15 – в травматологии, один – в ЛОР-отделении», - написал губернатор в Telegram-канале.

Между тем Следственный комитет после аварии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

