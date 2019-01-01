Путин встретился с Атамбаевым, но поддержал его соперников

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, передает РИА ФАН.

Путин заявил журналистам, что его позиция по отношению к политическому кризису в Киргизии известна: он призвал не допустить новых внутренних потрясений в стране. Также российский президент призвал жителей республики объединиться вокруг новых властей и президента Сооронбая Жээнбекова.

Атамбаев в конце июня 2019 года по решению парламента был лишен статуса экс-президента и неприкосновенности. В отношении него в ближайшее время могут завести уголовное дело.

