Путин встретился с Атамбаевым, но поддержал его соперников
Президент России Владимир Путин встретился в Москве с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, передает РИА ФАН.
Путин заявил журналистам, что его позиция по отношению к политическому кризису в Киргизии известна: он призвал не допустить новых внутренних потрясений в стране. Также российский президент призвал жителей республики объединиться вокруг новых властей и президента Сооронбая Жээнбекова.
Атамбаев в конце июня 2019 года по решению парламента был лишен статуса экс-президента и неприкосновенности. В отношении него в ближайшее время могут завести уголовное дело.
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