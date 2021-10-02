Белорусский КГБ против прессы. Где пропал журналист «Комсомолки»?
Появились первые подробности об исчезновении журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил о пропаже журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.
Точной информации о его задержании нет, сообщает РИА Новости.
«Он не отвечает нам с 16:00 мск пятницы. Он живет без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают, возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем», — цитирует ТАСС Сунгоркина.
О том, что Геннадий Можейко задержан в Москве, сообщает правозащитный центр «Весна». По его данным, журналиста задержали накануне, 1 октября, пишет «Коммерсантъ».
Однако, у «Комсомольской правды» появились новые данные о местонахождении автора. По данным родных, Можейко находится в минском изоляторе на переулке Окрестина.
«Ночью с 1 на 2 октября матери Геннадия позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет» - уточняется в Telegram-канале «Комсомольской правды».
Известно, что накануне, 1 октября, в квартире Можейко в Минске в отсутствие журналиста прошел обыск. Его проводили семь сотрудников КГБ более двух с половиной часов. Основанием стали якобы нарушения двух статей уголовного кодекса Беларуси: ст. 130 ч. 3 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и ст. 369 «Оскорбление представителя власти».
«Обыск проводили около 7 человек. Также вместе с ними были двое понятых (сотрудники сказали, что это люди, которых встретили на улице). Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года. Все было вежливо», — рассказывает мать Можейко Ирина.
Предполагается, что во время обыска в Минске журналист уже находился на территории России.
«Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве», - уточнила Ирина.
Напомним, причиной для блокировки сайта «Комсомольской правды в Беларуси» послужила небольшая заметка, предположил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор издания Владимир Сунгоркин.
«Пока министерство информации Белоруссии ничего официально не сообщило. Я думаю, что это случилось из-за заметки, которую мы опубликовали в 22 часа. Материал об айтишнике, который застрелил из охотничьего ружья сотрудника КГБ при штурме квартиры. В этой заметке есть комментарий одноклассницы о скончавшемся сотруднике IT-компании. По словам девушки, погибший парень старался быть независимым, всегда выбирал правду и справедливость. Всего два абзаца с хорошей характеристикой парня решили судьбу издания. В принципе, в Беларуси уже этого достаточно для того, чтобы закрыть крупнейший информационный ресурс», - сокрушается главред.
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