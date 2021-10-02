Белорусский КГБ против прессы. Где пропал журналист «Комсомолки»?

О том, что Геннадий Можейко задержан в Москве, сообщает правозащитный центр «Весна». По его данным, журналиста задержали накануне, 1 октября, пишет «Коммерсантъ».

Однако, у «Комсомольской правды» появились новые данные о местонахождении автора. По данным родных, Можейко находится в минском изоляторе на переулке Окрестина.

«Ночью с 1 на 2 октября матери Геннадия позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет» - уточняется в Telegram-канале «Комсомольской правды».

Известно, что накануне, 1 октября, в квартире Можейко в Минске в отсутствие журналиста прошел обыск. Его проводили семь сотрудников КГБ более двух с половиной часов. Основанием стали якобы нарушения двух статей уголовного кодекса Беларуси: ст. 130 ч. 3 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и ст. 369 «Оскорбление представителя власти».

«Обыск проводили около 7 человек. Также вместе с ними были двое понятых (сотрудники сказали, что это люди, которых встретили на улице). Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года. Все было вежливо», — рассказывает мать Можейко Ирина.

Предполагается, что во время обыска в Минске журналист уже находился на территории России.

«Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве», - уточнила Ирина.

Напомним, причиной для блокировки сайта «Комсомольской правды в Беларуси» послужила небольшая заметка, предположил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

«Пока министерство информации Белоруссии ничего официально не сообщило. Я думаю, что это случилось из-за заметки, которую мы опубликовали в 22 часа. Материал об айтишнике, который застрелил из охотничьего ружья сотрудника КГБ при штурме квартиры. В этой заметке есть комментарий одноклассницы о скончавшемся сотруднике IT-компании. По словам девушки, погибший парень старался быть независимым, всегда выбирал правду и справедливость. Всего два абзаца с хорошей характеристикой парня решили судьбу издания. В принципе, в Беларуси уже этого достаточно для того, чтобы закрыть крупнейший информационный ресурс», - сокрушается главред.

