Кремль осудил блокировку сайта «Комсомольской правды в Беларуси»

Ранее стало известно, что белорусские власти ограничили доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» из-за размещения «публикации, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».



«Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Песков добавил, что РФ ожидает от Белоруссии обеспечения условия для работы российских СМИ на территории республики.

