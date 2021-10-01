Кремль осудил блокировку сайта «Комсомольской правды в Беларуси»
Кремль читает блокировку сайта «Комсомольской правды в Беларуси» вопиющим случаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что белорусские власти ограничили доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» из-за размещения «публикации, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».
«Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
Песков добавил, что РФ ожидает от Белоруссии обеспечения условия для работы российских СМИ на территории республики.
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