Кремль осудил блокировку сайта «Комсомольской правды в Беларуси»

Кремль читает блокировку сайта «Комсомольской правды в Беларуси» вопиющим случаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее стало известно, что белорусские власти ограничили доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» из-за размещения «публикации, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».

«Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Песков добавил, что РФ ожидает от Белоруссии обеспечения условия для работы российских СМИ на территории республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаСМИБелоруссияРоссия
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