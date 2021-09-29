«Небольшая заметка». Сунгоркин рассказал, за что заблокирован сайт «КП в Беларуси»
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил НСН, что триггером послужила заметка о перестрелке айтишника с сотрудником КГБ.
Причиной для блокировки сайта «Комсомольской правды в Беларуси» послужила небольшая заметка, предположил в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" главный редактор издания Владимир Сунгоркин.
«Пока министерство информации Белоруссии ничего официально не сообщило. Я думаю, что это случилось из-за заметки, которую мы опубликовали в 22 часа. Материал об айтишнике, который застрелил из охотничьего ружья сотрудника КГБ при штурме квартиры. В этой заметке есть комментарий одноклассницы о скончавшемся сотруднике IT-компании. По словам девушки, погибший парень старался быть независимым, всегда выбирал правду и справедливость. Всего два абзаца с хорошей характеристикой парня решили судьбу издания. В принципе, в Беларуси уже этого достаточно для того, чтобы закрыть крупнейший информационный ресурс», - сокрушается главред.
Сунгоркин рассказал, что сразу же после блокировки сайта на провластных белорусских каналах пошла информационная волна с присущей им боевой стилистикой.
«Посыпались гневные возгласы: «Давно пора было закрыть, гниды, желтая пресса»! В Белоруссии журналистам всегда было сложно. Уже год там запрещено издание и распространение «Комсомольской правды», но сайт до этого дня работал. Думаю, сайт после блокировки уже не восстановят. Там сейчас такая непростая ситуация. У нас до сих пор не получалось найти взаимопонимание с властями. Я много раз выезжал в Минск. Мы писали письмо президенту Белоруссии по поводу наших проблем, но безрезультатно», - резюмировал Сунгоркин.
Ранее в Белоруссии заблокировали сайт независимого издания TUT.by.
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