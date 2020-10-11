Белорусские силовики опровергли применение перцового газа на акции протеста

Ранее Интерфакс сообщил о том, что силовики применили едкое вещество во время столкновения с протестующими в центре Минска.

Известно, что задержано около 50 человек, отмечает Газета.ru.

Напомним, в Белоруссии проходит несанкционированный «марш гордости».

Ранее сообщалось о задержании четверых журналистов ТАСС, корреспондента РИА Новости, а также белорусских представителей медиасферы.

Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН оценил реалистичность заявлений Лукашенко о том, что протесты сдулись.

«О численности участников акций протеста можно судить по двум источникам: по информации белорусского МВД и по местным телеграм-каналам и негосударственным СМИ. А там разница в десять раз. При таком разбросе цифр говорить о том, сдулись протесты или нет, преждевременно. Я думаю, что Лукашенко докладывает МВД, поэтому он считает, что протесты сдулись. Он реальной картины не видит», - отметил Зимовский.

