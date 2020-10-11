В Минске задержали четырех корреспондентов ТАСС

Они пояснили, что были задержаны сотрудниками ОМОНа на проспекте Победителей. Затем журналистов отвезли ко Дворцу спорта, пересадили в другой автомобиль и отправили в Октябрьское РУВД.

Известно, что после проверки документов отпустили троих журналистов. О судьбе Юрия Шамшуры ТАСС не сообщил.

Кроме того, силовики задержали троих корреспондентов агентства БелаПАН и фотокорреспондента белорусской газеты «Новы час».

Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН оценил реалистичность заявлений Лукашенко о том, что протесты сдулись.

«О численности участников акций протеста можно судить по двум источникам: по информации белорусского МВД и по местным телеграм-каналам и негосударственным СМИ. А там разница в десять раз. При таком разбросе цифр говорить о том, сдулись протесты или нет, преждевременно. Я думаю, что Лукашенко докладывает МВД, поэтому он считает, что протесты сдулись. Он реальной картины не видит», - отметил Зимовский.

